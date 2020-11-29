شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قياسي في معدل الرهن العقاري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي مستويات منخفضة قياسية عدة مرات هذا العام كان آخرها الأسبوع الماضي، ما أدى إلى زيادة حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 3.9% مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقاً لمؤشر جمعية بنوك الرهن العقاري MBA، ازدادت طلبات إعادة التمويل وقفزت بنسبة 5% لتصل إلى أعلى وتيرة منذ إبريل/نيسان. وكان حجم التداول أعلى بنسبة 79% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت حصة إعادة التمويل في نشاط الرهن العقاري إلى 71.1% من 69.8% قبل أسبوع.

في جانب متصل، ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 4% خلال نفس الفترة بزيادة 19% على العام الماضي. وانخفض متوسط سعر الفائدة على العقود للرهون ذات السعر الثابت لأجل 30 عاماً إلى 2.92%، مع انخفاض النقاط إلى 0.35 نقطة.

وقال جويل كان، نائب الرئيس للصناعة والتنبؤات الاقتصادية في الجمعية: «ظهر تقلب معدل الرهن العقاري من جديد، حيث تستجيب الأسواق لعدم اليقين في السياسة المالية وعودة ظهور حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد». (وكالات)

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