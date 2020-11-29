شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة تثبيت أسعار الوقود في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت أسعار الوقود بالدولة الحفاظ على مستواها في ديسمبر/كانون الأول 2020، بدون أي تغيير مقارنة بأسعار نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبلغ سعر لتر بنزين «سوبر 98» 1.91 درهم، ولتر البنزين «خصوصي 95» عند 1.80 درهم، وسعر لتر بنزين «91» عند 1.72 درهم، وكذلك سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم ابتداءً من مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020.



وثبتت أسعار الوقود للشهر الثامن على التوالي وبقيت عند نفس المستوى للشهر التاسع، اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث حافظت أسعار الوقود على مستوياتها منذ مطلع إبريل/ نيسان الفائت التي تراجعت مقارنة بمارس الماضي.