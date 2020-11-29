شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية تستقر اليوم الأحد 29-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 29-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 215.70 ريال سعودى.
وفي فى مصر انخفض سعر الذهب 39 جنيها فى كل عيار بالسوق على مدار الأسبوع الماضي، وهو مؤشر لاحتمالية انتعاش فى حركة المبيعات، والمتضررة سلبا منذ بداية 2020، بنسبة هبوط بلغت 60 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، والانتعاش هنا مرتبط بهبوط الأسعار لأن المستهلك يبحث دائما عن شراء الذهب وقت هبوط الأسعار.
وهناك آمال قوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التى عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا، تسبب في تراجع حاد في سعر الذهب عالميا، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر، كما أن سهولة انتقال السلطة فى أمريكا، وإعلان بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكى، كلها أسباب أدت إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 215.70 ريال بما يعادل 57.51 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 197.73 ريال بما يعادل 52.72 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 188.74 ريال بما يعادل 50.33 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 161.78 ريال بما يعادل 43.14 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 125.83 ريال بما يعادل 33.55 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 107.85 ريال بما يعادل 28.76 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,708 ريال بما يعادل 1,789 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,510 ريال بما يعادل 402.61 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 215,700 ريال بما يعادل 57,514 $
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