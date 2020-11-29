شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وارتفاع 8% لعقود برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية هي الرابعة لها علي التوالي بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 7.2%، وذلك مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة8%.

وسجلت أسعار النفط، 48.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يناير مرتفعا بمقدار 38 سنتا، وذلك عند التسوية يوم الجمعة وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.53 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 18 سنت.

نقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية عن وزير النفط قوله فى تقرير اليوم الأحد إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج مضيفة أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل فى بداية 2021.

ونقلت الصحيفة عن الوزير إحسان عبد الجبار قوله إن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم فى دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد فى أسعار الخام وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.