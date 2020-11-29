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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يرتفع اليوم الأحد 29-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 29-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء و18.77جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.
تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداء من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية، اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.56 جنيه للشراء .
18.68 جنيه للبيع .
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.56 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.53 جنيه.
18.77 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.73 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.56 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.60 جنيه للشراء.
18.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.59 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.58 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.55 جنيه للشراء.
18.76 جنيه للبيع.
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