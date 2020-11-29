شكرا لقرائتكم خبر عن سبيماكو الدوائية توقع مذكرة تفاهم مع "كيورﭬاك الألمانية" لتوفير لقاح كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورﭬاك الألمانية (CureVac) -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن توقيع الاتفاقية مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم شركة سبيماكو الدوائية بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي علي البنود التجارية.

وبحسب البيان، اشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

ويُشار إلى أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينيه الروتينية (2-8) درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين.

وسبق أن قامت شركة كيورﭬاك الألمانية (CureVac) بإجراء دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

كما تجدر الإشارة الى أن "سبيماكو الدوائية" عملت منذ بداية جائحة كورونا المستجد في رفع الشركة قدراتها الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي وتمكنت من إنتاج أكثر من 1.3 مليار وحدة علاجية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 25.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات قطاع التصدير بشكل رئيسي. كذلك حققت الشركة خلال الربع الحالي ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 17.3% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 130.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 195.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.