شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تقبل استقالة الرئيس التنفيذي وتنتهي من شراء أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة شركة الاتصالات السعودية عن قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس ناصر بن سليمان الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن سريان الاستقالة سيبدأ اعتباراً من 28 مارس 2021.

وفي بيان منفصل أعلنت الاتصالات السعودية عن اتمام عملية شراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في أبريل الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المشتراة 2.982 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء 100.58 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية لعملية الشراء بلغ 299.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأنه لن تستحق الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

وبحسب البيان، تمتد فترة الشراء إلى 8 اشهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، علماً بأنه قم تم إتمام عملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة فقط وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.