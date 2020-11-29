شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل أسهمت في تتويج الهلال بكأس الملك للمرة التاسعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عادت الأفراح من جديد إلى معقل الهلال السعودي بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020 محققاً اللقب التاسع على مستوى البطولة في تاريخه، وما زاد من الأفراح الزرقاء أن اللقب جاء بعد الفوز على غريمه النصر في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وأكمل الهلال موسمه الذهبي بإضافة البطولة الثالثة بعد بطولة الدوري ودوري أبطال آسيا، وصعد اسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عالياً بعد إسهامه في تحقيق الألقاب الثلاثة.

وبنظرة سريعة تبرز 4 عوامل وراء استمرار الهلال بتحقيق الألقاب وخاصة في هذه الحقبة:

1- الاستقرار الإداري

على الرغم من صعود الإدارة الحالية بقيادة فهد بن نافل لسدة الرئاسة إلا أن الاستقرار في تنفيذ الاستراتيجية واستمرار البناء بوتيرة تراكمية ضمن للهلال أن يكون مهيأ في بقية الجوانب للإنتاج والتألق.

ما يؤكد تلك النظرة هو حديث بن نافل بعد التتويج حيث أكد أنه وإدارته سيبدؤون من اليوم التالي للتتويج العمل لتحقيق البطولة التالية.

2- الجودة الفنية

ثاني تلك العوامل الأداء الفني الذي يقدمه الروماني لوشيسكو رازفان على مستوى الإدارة الفنية، فمنذ قدم في صيف 2018 استطاع رازفان بناء طريقة فنية تكتيكية عالية المستوى مستغلاً القدرات المتوافرة في الفريق الأزرق، فكانت الحلول موجودة، والرغبة في الانتصار دائماً حاضرة وتوزيع الأداء على فترات المباراة وتقييم الخصوم بالطريقة الصحيحة بما فيها السيكولوجية.

3- اللاعبون

يمتلك الهلال مجموعة متناغمة من اللاعبين بينهم أكثر من قائد، وهذه المجموعة تجمع بين الاستعداد البدني والمهاري إلى جانب أنهم على قلب واحد لتحقيق الفوز وهذا سر كبير ومهم في صناعة الفريق القوي.

4- التركيز العالي

كان لدرجة التركيز العالية سواء من الإدارة أو من المدرب أو اللاعبين، دور كبير في تتويج الفريق، فالجميع مهتم بأداء دوره ويتركون الأمور الأخرى يتناقش فيها الآخرون وهذا فكر لا يتوافر إلا في الأندية التي تبحث بعد كل لقب عن اللقب الآخر دون توقف.