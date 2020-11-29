شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات لإطلاق سراح بحارة يونانيين خطفوا قبالة سواحل نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا-أ.ف.ب

أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية، الأحد، أن شركة للنقل البحري تجري مفاوضات للإفراج عن ثلاثة بحارة يونانيين خطفهم قراصنة قبالة نيجيريا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وخطف ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة سفينة الإمداد «ستيليوس كي» التي ترفع علم توغو في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عندما صعد المهاجمون على متن السفينة.

وذكرت الوزارة أن شركة «رويال شيب مانيجمنت» المالكة للناقلة تجري مفاوضات للتوصل إلى إطلاق سراح البحارة.

وخطف القراصنة قبطان السفينة «ستيليوس كي» واثنين من أفراد طاقمها. وتمكن البحاران المتبقيان من الإبحار بالسفينة إلى لاغوس. وأوضح المصدر نفسه أن البحارة الخمسة في صحة جيدة.

وتعد عملية الخطف هذه الـ23 في خليج غينيا خلال العام الجاري. وخطف في المجموع 118 شخصاً حسب شركة «درايد غلوبال» المتخصصة بالأمن البحري. ونشرت «تقييماً للمخاطر» يشير إلى أن الوضع «حرج» في خليج غينيا فور خطف اليونانيين، مشيرة إلى أن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال ثلاثة أيام في ظل «ارتفاع حاد في حوادث» الأمن في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات لإطلاق سراح بحارة يونانيين خطفوا قبالة سواحل نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.