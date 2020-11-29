شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الوسط يعتلي صدارة الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اعتلى فريق نفط الوسط صدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد ختام الجولة الخامسة إثر فوزه على ضيفه فريق أربيل بهدف واحد دون مقابل أحرزه اللاعب محمد حسن في الدقيقة 14 بطريقة ذكية عندما استغل تمريرة خاطئة وصلته من حارس مرمى اربيل ليعيدها بالمباشر إلى مرماه.

وفي مباراة أخرى، خسر المتصدر السابق فريق القوة الجوية أمام ضيفه فريق أمانة بغداد بذات النتيجة بعد مباراة مثيرة شهدت بعض الأحداث، سجل هدف أمانة بغداد اللاعب جبار كريم، في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، عندما ارتكب حارس مرمى القوة الجوية خطأ فادحاً بضرب أحد مهاجمي أمانة بغداد، ليقوم الحكم زيد ثامر بطرده واحتساب ضربة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة طرد الحكم لاعب أمانة بغداد سامويل إيكو لحصوله على إنذارين.

في حين انتهت مباراة فريق النجف وضيفه فريق نفط ميسان بالتعادل من دون أهداف، فيما فاز فريق السماوة على فريق الكرخ بهدف نظيف سجله اللاعب إياد سدير.

وفاز فريق الزوراء على مضيفه فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي في بغداد. سجل هدفي الزوراء اللاعبان نجم شوان وعلاء الزهرة في الدقيقتين 30 و46، بينما سجل هدف الحدود الوحيد اللاعب منار طه من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

في حين حقق فريق الميناء أول فوز له هذا الموسم على فريق نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد. سجل هدف نفط البصرة اللاعب أحمد زامل في الدقيقة الثانية، بينما سجل هدفي الميناء اللاعبان حسين يونس والمحترف امباي في الدقيقتين 72، 83.