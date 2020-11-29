تعرف على إجراءات وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت وزارة الإسكان لاتخاذ عدد من الإجراءات والشروط والتى وضعتها فى كراسات الشروط لمواجه ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للإسكان الإجتماعي.. وفى هذا التقرير نستعرض طرق وإجراءات الحكومة لمواجهة تلك الظاهرة وهى كالتالى: - لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى جميع المدن. - ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له ولأسرته. - ألا يكون قد سبق له تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى. - عدم سداد قسطين متتالين فى تاريخ الاستحقاق. - عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة. - تغيير الغرض المخصص من أجله. - التصرف فى الأرض للغير دون موافقة كتابية من الطرف الأول. - يقر الحاجز أنه فى حال تقديمه لأى بيان على غير الحقيقة بأن يكون فى هذه الحالة مرتكبا للجريمة المعاقب عليها القانون. - المدة الزمنية لتنفيذ كامل أعمال البناء طبقا للترخيص الصادر 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض. - يلتزم الحاصل على قطعة أرض بالنموذج المعمارى للمبنى المزمع إقامته على قطعة الأرض والمسلم له من قبل الجهاز. - يحظر على المواطن تقسيم أو تجزئه قطعة الأرض موضع التعاقد. - يحظر المواطن التصرف فى قطعة الأرض المخصصة له سواء بالتنازل أو البيع. - يلتزم الطرف الثانى بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقا للاشتراطات البنائية والنماذج المسلمة. - لا يجوز للطرف الثانى استعمال أو استغلال قطعة الأرض إلا فى الغرض المخصصة له. - يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية. - إذا لم يقم الطرف الثانى باستلام الأرض خلال الفترة المحددة يعد ذلك عدولا عن الحجز.

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