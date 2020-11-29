شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارًا في دعم المشجع المصري.. "كوكاكولا" راعٍ رسمي للنادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار عملها كداعم دائم وجزء أساسي من بطولات كرة القدم المختلفة وبالأخص المنتخب المصري، أعلنت شركة كوكا كولا عن توليها الرعاية الرسمية للنادي الأهلي.

واحتفالًا بنجاح النادي الأهلي في إنهاء بطولة الدوري الممتاز والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ 42 في تاريخه، أطلقت شركة كوكاكولا عبوة معدنية خاصة بالنادي، ذلك بالإضافة إلى العبوات الخاصة باللاعب مؤمن زكريا تكريمًا لمشواره الرياضي المليء بالإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.

حرصت كوكاكولا بشكل دائم على أن تستحضر الأجواء العامة لمختلف البطولات وترسم بعض علاماتها وذلك من خلال العديد من الحملات، مثل تيشرتك هي علمك: علشان تعرفهوهم روحوا شجعوهم، لتحقق بذلك رؤيتها لتكون الراعي الرسمي للمشجع المصري الذي كان ومازال عاملاً أساسياً في نجاح كافة المنتخبات الوطنية وعودتها لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد البطولات.