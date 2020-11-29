شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. البرتقال البلدى يتراوح بين 3-5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 29-11-2020 استقرارا لجميع الأصناف، وفقًا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البرتقال البلدى سجل من 3-5 جنيهات الكيلو، والبرتقال السكري يتراوح بين 3-4.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البرتقال ابو سرة ليسجل 2.5-4.5 جنيه.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اليوسفي سجل 3-6 جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر رومي 3-4.جنيهات، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها الكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، والكاكا من 7 - 11 جنيها الكيلو، التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها، وسجلت الكمثري سجلت 7 - 9 جنيهات، والبلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها، والبلح أحمر بلدي من 4 - 7 جنيهات، وأسعار الجوافة 3-5 جنيهات، والتين البرشومي يتراوحربين 6-9 جنيهات، والرمان 3-4 جنيهات.

وكانت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة ارتفعت بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 24 مليون و121 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 22 مليون و860 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و261 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 100 مليون و689 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 110 مليون و707 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.