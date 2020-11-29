شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم بسوق العبور.. والكيلو يسجل 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 29-11-2020 انخفاضا في أسعار الطماطم وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الطماطم تواصل انخفاضها للمرة الرابعة، حيث سجل الكيلو بين 2.5-6 جنيهات، مقابل 3-6.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية بـ 2-4 جنيهات، والفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بـ 1.5-3.5 جنيه.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضربـ 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه، وسجل الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن الجزر سجل 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5- 2 جنيه، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها، وأن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5- 2.5 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.