شكرا لقرائتكم خبر عن شركة stc تعلن استقالة رئيسها التنفيذى ناصر الناصر لأسباب شخصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc) قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ناصر صالح الناصر بتاريخ 28/11/2020 لظروف شخصية على أن تكون استقالته نافذة اعتباراً من اليوم الأحد وفقا لقرار مجلس الإدارة.
وأعرب مجلس إدارة stc عن خالص امتنانه وتقديره للمهندس ناصر الناصر لالتزامه وتفانيه خلال فترة عمله في stc ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية.
كما قام مجلس إدارة stc بتفويض لجنة التعيينات والمكافآت للبدء في البحث عن خليفة الرئيس التنفيذي وتقديم قائمة المرشحين إلى مجلس الإدارة مع مراعاة خطة التعاقب الخاصة بشركة stc.
وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في الوقت المناسب.
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