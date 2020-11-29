شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد تزور معرض "صنع في مصر" وتلتقى بالعارضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة معرض "صنع في مصر" المقام بمقر متحف القوات الجوية، ويشارك به أكثر من 70 فنانا ومصمما ومنتجا للحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية ومصممى الأزياء والحلي.

وتفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال زيارتها المعروضات والتقت بالعارضين.

وأثنت الدكتورة هالة السعيد علي فكرة إقامة المعرض داخل متحف القوات الجوية وخصوصًا أنه يرفع شعار صنع في مصر، ويتيح فرصة لعرض إبداعات شباب المصممين والفنانين في مجالات متنوعة. وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمستوى المعروضات والتصميمات ومواكبتها أحدث الصيحات العالمية باستخدام خامات مصرية وطابع تراثي مميز.

وأكدت السعيد أن استخدام الأفكار غير التقليدية واستغلال الأماكن التاريخية والمتحفية للترويج للصناعات والفنون المصرية؛ يسهم في تطوير الصناعة وزيادة الترويج لها ويدعم المصميين ويزيد المعروضات بريقًا وتألقًا.

وعلي هامش الزيارة قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتفقد المتحف الجوى رفقة لواء مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية واستمعت لشرح حول مقتنيات المتحف وأهم الطرازات المعروضة من الطائرات.

يشار إلى أن معرض (صنع فى مصر) تنظمه مجلة باشون بالتعاون مع جاليري Art Talks وتحت رعاية جمعية بنحبك يا مصر للتنمية، ويتضمن المعرض عدد من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والاكسسوارات والمجوهرات المصريين إلى جانب بعض التصميمات الفنية والأثاث.