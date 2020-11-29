شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يقيم أكثر من 1500متقدم لبرنامج منحة الماجيستير وبرنامج شباب العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إنه تم الانتهاء من تقييم 1517 متقدما لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء من العاملين بوزارة الأوقاف وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المتقدمين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي بالإضافة إلى اختبار في التخصص.

وأضاف، أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية رقمية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين للتقييم.

جدير بالذكر أن الجهاز انتهى مؤخرا من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة المجتمعات العمرانية.