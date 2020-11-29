شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السيارات تمتنع عن المشاركة بالتخفضيات الخاصة بالجمعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزفت شركات السيارات عن المشاركة بتخفيضات شهر نوفمبر الشهيرة "بالجمعة البيضاء" أو ما يعرف بالدول الأجنبية بـ"البلاك فرايداي" وذلك لعدة أسباب،

حيث أكد محمد ريان، تاجر سيارات، أن أبرز الأسباب حول هذا العزوف هو أن بعض الوكلاء لديهم قائمة انتظار طويلة لأغلب الماركات التي يوجد عليها طلب.

بالإضافة إلي قرب دخول بعض الموديلات الجديدة الخاصة بالعام المقبل 2021، والتي قد تؤدي لعزوف المستهلك المصري عن الشراء حتي في ظل وجود تخفيضات علي الطرازات القديمة 2020 .

وأضاف "ريان" في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن تخفيضات "الجمعة البيضاء" لم تكن يوما مفعلة في السوق المصري علي منتجات السيارات، لأنها سلع معمرة وإنما تشمل جميع الماركات الأخري من أجهزة كهربائية وسلع أخري غير معمرة مثل الأكل والملابس والأحذية.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات انتعاشا نسبيا خلال الربع الأول من العام الجديد 2021 لوجود الطرازات الجديدة لمختلف الماركات سواء الأوروبية والمطبق عليها تخفيضات الشراكة الأوروبية، زيرو جمارك، أو الطرازات الكورية أو اليابانية أو الصينية.