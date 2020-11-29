شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام

الذهب عيار 21 سجل 780 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1789 دولار

الذهب فى مصر انخفض 39 جنيها فى كل عيار بالسوق على مدار الأسبوع الماضي، وهو مؤشر لاحتمالية انتعاش فى حركة المبيعات، والمتضررة سلبا منذ بداية 2020، بنسبة هبوط بلغت 60 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، والانتعاش هنا مرتبط بهبوط الأسعار لأن المستهلك يبحث دائما عن شراء الذهب وقت هبوط الأسعار.

آمال قوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التى عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا، تسبب في تراجع حاد في سعر الذهب عالميا، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر، كما أن سهولة انتقال السلطة فى أمريكا، وإعلان بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكى، كلها أسباب أدت إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.