شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: الصادرات مستقرة عند 2.876 مليون برميل فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد عن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن صادرات العراق من الخام مستقرة عند متوسط يبلغ 2.876 مليون برميل يوميا منذ بداية نوفمبر.
أوضح عبد الجبار أن الصادرات من مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.
وكان قد قال مصدران إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أخطرت العملاء أنها تعتزم تدشين درجة ثالثة من خام التصدير يطلق عليها خام البصرة المتوسط في يناير.
ووفقا لما ذكره المصدران وورد في نسخة من إخطار بتاريخ الثاني من نوفمبر اطلعت عليه رويترز سيجري إنتاج الخام المتوسط الجديد العالي الكبريت عن طريق فصل خام البصرة الخفيف إلى درجتين.
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