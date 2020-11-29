شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص طقم ذهب فى مصر بـ2100 جنيه وحلق بـ700 جنيه لأول مرة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ مطلع 2020 سجل الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات المعدن الأصفر عالميا، بسبب أزمة فيروس كورونا وبعض الاضطرابات الاقتصادية والسياسية فى بعض الدول، إضافة إلى التصعيد الأمريكي الصينى والحرب التجارية بين الطرفين.

ارتفاعات الذهب في مصر لتسجل أرقاما قياسيا وتحديدا أغسطس 2020 ليسجل الذهب وقتها 930 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الذهب، جعلت صناع المعدن النفيس يبحثون عن طرق جديدة للترويج وبيع المشغولات، في ظل هبوط حاد في المبيعات، لم يشهده السوق من قبل.

طرق تسويق الذهب في مصر اعتمد على قيام بعض المصانع لإنتاج مشغولات ذهبية ذات أوازن خفيفة للغاية، وبأسعار مصنعية تكاد لا تذكر، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية بيع الذهب، في وقت حدث شبه انهيار للمبيعات وتحديدا الربع الثالث من 2020.

الأشكال الذهبية الجديدة التى تم طرحها جميعها من عيار 18، حيث تم طرح حلق ذهب بسعر 700 جنيها لأول مرة في مصر، ويزن هذا الحلق 750 مل، وكذلك طرح "كوليه" ذهب من عيار 18 وزن جرام وربع وبسعر 1050 جنيها، وطقم كامل عبارة عن "كوليه وأنسيال" بسعر 2100 جنيه للجرام لأول في مصر.

الأوزان الجديدة للذهب راعت أن تكون المصنعية قليلة جدا، بحيث لا تكون مؤثرة على السعر النهائي للذهب، وشهدت هذه المشغولات إقبالا خلال الفترة الأخيرة.