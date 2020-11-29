شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلطى المزارع والجمبرى الجامبو والكابوريا اليوم بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 29 – 11 – 2020 انخفاضا لعددا من الأصناف من بينها البلطى المزارع والجمبرى، حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وانخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16 – 18 جنيها مقابل 17-19 جنيها للكيلو، وانخفض سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 14 – 15 جنيها مقابل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، وانخفض سعر البلطى الفيليه ليتراوح بين 30 – 100 جنيه مقابل 30 – 130 جنيها.

وتراوح السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البورى "2" بين 29 - 35 جنيها، واستقر سعر البربون "1" عند 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها م للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.

كما وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها مقابل 400- 480 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، وانخفضت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 30 – 120 جنيها مقابل 30 – 130 جنيها للكيلو.