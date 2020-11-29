شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 29 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المُقبل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة بنك الاستثمار، أميانتيت، عذيب للاتصالات، الشرقية للتنمية، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة أرامكو السعودية، بن داود. فضلاً عن أحقية توزيع أرباح شركة الفخارية.

وتصوت الجمعية العمومية للبنك السعودي للاستثمار، اليوم الأحد، على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل والبالغة 26.245 مليون سهمًا، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغة 18.749 مليون سهمًا كأسهم خزينة (ويشار إليها فيما بعد مجتمعين بـ"أسهم الخزينة").

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، بقيمة 15 مليون ريال، عن النصف الأول من العام 2020، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة بن داود القابضة، غداً الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربعين الثاني والثالث من العام 2020، بقيمة 228.6 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 2 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 20% من القيمة الإسمية للسهم.

وأيضاً تبدأ شركة أرامكو السعودية، يوم الإثنين، توزيع أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2020، موزعة على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أميانتيت العربية السعودية، يوم الثلاثاء المُقبل، مُقترح تخفيض رأس مال الشركة من 344.517 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وذلك لإطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة إتحاد عذيب للإتصالات "جو"، يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة (الرابعة) ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2020 وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 25 أطتوبر 2023.

كذلك تصوت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية، يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19 يوليو 2023.