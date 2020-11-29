شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلزم مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير مجاني لأرقام خدمة عملاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء؛ بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قرار الإلزام يأتي أيضا في إطار عملها على حماية حقوق المستفيدين، وإلزام مقدمي الخدمات بالعمل بمقتضى وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي تنص على وجوب تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد من قبل مقدمي الخدمات.

وبينت أن الوثيقة تنص على إتاحة التواصل مع القسم وتقديم الشكاوى عبر كافة الوسائل الممكنة، سواء إلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسيلة واضحًا وميسرًا.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء، مشيرةً إلى قيام فرقها الرقابية والتفتيشية بالتحقق من مستوى التزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بالقرارات والتنظيمات وببنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.096 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة سمسا لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع 1.597 ألف شكوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 1.06 ألف شكوى، وبعدها شركة ناقل إكسبرس بواقع 943 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة زاجل كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.