شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي يحذر المستفيدين من إعانات البحث عن عمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المستفيدين من برنامجي حافز (إعانة البحث عن عمل) و(صعوبة الحصول على عمل)، من التعامل مع أشخاص غير مصرح لهم الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

وأشار إلى أن ذلك قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامهم بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضاً عنه، منبهاً في الوقت ذاته على عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية" واس"، فإن دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" يعتبر جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكد الصندوق أنه يتم التعامل مع الحسابات الوهمية، من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء النظامي تجاه المخالفين.

ويقدم الصندوق برامج دعم تأهيل وتدريب وتوظيف، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كشفت مؤخرا، عن الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.