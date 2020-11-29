شكرا لقرائتكم خبر عن 1911 حاوية ارتفاعا فى حركة التداول بمحطتى الإسكندرية والدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أنه تم تداول 67057 حاوية خلال شهر أكتوبر الماضى منها 260 حاوية ترانزيت و66797 حاوية تجارة خارجية، وذلك مقارنة بتداول نحو 65146 حاوية فى محطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة خلال شهر سبتمبر الماضى.

وبحسب بيانات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ارتفعت معدلات التداول الشهرى للحاويات بنحو 1911 حاوية. وأضافت الشركة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكترونى، أن الخط الملاحى MSC تصدر الخطوط خلال شهر إكتوبر الماضى، وأيضا خلال سبتمبر الماضى عدد الحاويات بعدد 5911 حاوية، تلاه HPL بعدد حاويات 8142 ثم الخط الملاحى BOR بعدد حاويات 5911 ويليه الخط الملاحى ARK بعدد 4761 حاوية، والخط الملاحى TAR بـ3162 حاوية.

وكانت بيانات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات كشفت عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالى الماضى 2019-2020، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن 2018-2019 البالغ 1.8 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة نتيجة جائحة كورونا .