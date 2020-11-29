شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. الكبدة والسجق من 110 لـ 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 29 -11-2020 استقرارا لجميع الأصناف فى محلات الجزارة والماركت، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، واللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.

وأظهرت بيانات رسمية وصول إجمالى الواردات المصرية من اللحوم خلال الفترة من "يناير/ديسمبر 2019 نحو 108 ملايين و834 ألف دولار (مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيها متوسط سعر الدولار)، مقابل 140 مليونا و857 ألف دولار (مليارى و253 مليون جنيه) خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بتراجع بلغ نحو 32 مليون دولار (512 مليون جنيه).

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد حول استيراد أى شحنات لحوم مصابة بأى أمراض أو فيروسات، مُشددا على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أى فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.