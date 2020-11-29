شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعين اتحاد التأمين بالدفاع المدنى للحد من خسائر حوادث الحريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة المعاينة وتقدير الأخطار المتنوع بالاتحاد المصرى للتأمين عن وجود ارتفاع كبير فى خسائر تأمينات الحريق بالسوق المصرى، والذى تم بسببه تكوين هذه اللجنة، والتى تهدف إلى تحجيم ومكافحة مطالبات الحريق قبل حدوثها عن طريق تطبيق عوامل إدارة المخاطر لمساعدة شركات التأمين فى اتخاذ قرارات سليمة، وكذلك العملاء الذين يحتاجون فعلاً إلى وجود تقييم للمخاطر مناسب لطبيعة عملهم، والتواصل مع إدارة الدفاع المدنى وعمل بروتوكول تعاون معهم لوضع قواعد وضوابط لمنع الحرائق، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات خبراء الدفاع المدنى فى معاينة المواقع ومكافحة الحريق والمتطلبات الخاصة بهم، لإعطاء التراخيص ومناقشة المشاكل التى تواجه أعضاء هيئة الدفاع المدنى أثناء أعمال السيطرة على الحرائق لإصدار توصيات بشأنها لإلزام العملاء بها، والمرجع (الكود) الذى يعتمد عليه هيئة الدفاع المدنى فى إعطاء التراخيص، والأساليب التى يتم تأمين المناطق الصناعية بها من قبل هيئة الدفاع المدني.

وفى ضوء الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى هيئة الدفاع المدنى لتأمين المنشآت ضد خطر الحريق سيتم التعرف على الأجهزة الفنية المتخصصة فى اختبارات أنظمة الوقاية والحماية والإطفاء، ومدى إمكانية الاستفادة منها من قبل مهندسى المعاينات بشركات التأمين المصرية، ومناقشة طرق جديدة ومبتكرة لوسائل الحماية لتقليل معدلات الحرائق، وإعداد منشور بها كتوصيات حتى يتم العمل بها، واقتراح حملات إعلانات توعية بأهمية السلامة للحد من الحرائق بالاشتراك مع هيئة الدفاع المدنى بطريقة مبسطة للجميع، والتوعية بأهمية تنفيذ ملاحظات الدفاع المدنى، بالإضافة إلى بحث طرق المساعدة التى من الممكن أن يقدمها الاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين لهيئة الدفاع المدنى للحد من خسائر الحرائق فى مصر، وتوحيد وتحديد متطلبات ووسائل الحماية طبقا لكل نشاط بين هيئة الدفاع المدنى والاتحاد المصرى للتأمين ويتم تعميمها على شركات التأمين.