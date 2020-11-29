شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سهم كيان السعودية (2350) آخر جلساته على انخفاض ليسجل أدنى سعر له عند 11.38، ولكنه سرعان ما ارتد ارتفاعاً بعدها ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 3.45% ليضيف السهم إليه نحو 40 هللة، ليستعد بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.18، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 12.18، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 12.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.35 ومستوى المقاومة 12.50.