شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في بداية تداولات آخر جلساته لسهم زين السعودية (7030) تراجع ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً بعدها، ليغلق على مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل -0.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.80 ومستوى المقاومة 13.88.