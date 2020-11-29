شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.47% بما يعادل 0.20 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.44، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.51.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 14.18.
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