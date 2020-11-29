شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مسك (2370) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 17.50، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.61% بما يعادل -0.44 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 17.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.42 ومستوى المقاومة 17.50.