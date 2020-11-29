شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم صناعة الورق (2300) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.20% بما يعادل -4.20 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 79.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 119.80 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.50 ومستوى المقاومة 104.40.