المملكة القابضة يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المملكة القابضة (4280) في آخر جلساته، ليسجل أدنى سعر له عند 7.55، ولكنه استطاع أن يرتد نحو الأعلى قبل نهاية التداولات ليقلص كثيراً من خسائره، ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.51% بما يعادل -0.04 نقطة، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ملامسة لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من ضغطه السلبي في المستقبل، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.40 ومستوى المقاومة 8.00.
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