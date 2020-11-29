شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يؤكد على اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ولكن ما كبح من مكاسب المؤشر حاجته لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليحقق مكابس طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 4.711 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع الطفيف إلا أنه يظل مستقراً أعلى مستوى المقاومة 8,614.50 ليؤكد بذلك على اختراقه، في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 8,613.77، ليستهدف مستوى المقاومة 9,084.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.