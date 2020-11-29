شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.1%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.7%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 845.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 751.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وفى المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 711.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء فى المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 653.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 583.1 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 576.2 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 500.7 مليون جنيه، و 485.8 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة.