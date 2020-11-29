شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 367 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته للحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما قد يدفع بالسهم لأسفل في عملية جني أرباح للوصول لمستوى الدعم 345 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 390 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 360 بينما مستوى المقاومة هو 370 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط