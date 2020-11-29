الامتياز (ALIMTIAZ) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 29-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 100٫90 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 104 فلس كمستوى أول ثم 112 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 97 ريال.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 100 بينما مستوى المقاومة هو 102 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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