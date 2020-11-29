شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت خليج (GCEM) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 32٫20 فلس وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 28 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30 بينما مستوى المقاومة هو 34 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد