شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 4 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط