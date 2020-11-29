شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN)مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1٫895 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Momentum” نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 1٫78ريال كمستوى أول ثم 1٫55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫05 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط