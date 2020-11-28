شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم 7 شركات عقار تستقطب المزيـد مـن المستثمـرين الأجانـب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر
أظهر تحليل خاص ل«الخليج»، ارتفاعاً في ملكية الأجانب «غير العرب» خلال جلسات الأسبوع المنصرم في 7 شركات مدرجة في القطاع العقاري بسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 54.7 مليون سهم، وكان النصيب الأكبر منها لصالح شركة «الدار العقارية» بقيمة 32.4 مليون سهم بما يعادل 70% من إجمالي الشراء.
بلغت نسبة تملك الأجانب في «الدار» يوم 19 نوفمبر الماضي 23.68% بعدد أسهم بلغ 27.76 مليون سهم، لترتفع هذه النسبة في ظرف 5 جلسات تداول إلى 24.09% وبنسبة تغير بلغت 0.41%.
وارتفعت الملكية الأجنبية في أسهم شركة «إعمار مولز» إلى 10.9 مليون سهم، يوم 26 نوفمبر بعد أن سجلت هذه النسبة يوم 19 نوفمبر 7.1% من خلال شراء 1.3 مليون سهم، لتصعد إلى 7.16% وبنسبة تغير 0.06%.
وجاء في المركز الثالث في الشراء «الاتحاد العقارية» بواقع 6.4 مليون سهم، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت النسبة يوم 19 نوفمبر الجاري 7.51% وبمشتريات ل3.4 مليون سهم، حيث ارتفعت هذه المشتريات إلى 7.66% أي بنسبة تغير بلغت 0.15%.
كما أضاف المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى سلة مشترياتهم 5 ملايين سهم من شركة «إعمار العقارية» بعد أن كانت هذه النسبة 26.39% يوم 19 نوفمبر، لترتفع إلى 26.46% يوم 26 نوفمبر، وبنسبة تغير 0.07%، علماً أن الأجانب (غير العرب) كانوا قد كثفوا مشترياتهم في أسهم الشركة خلال الأسبوع الأسبق بواقع 45.1 مليون سهم.
و ارتفعت ملكية الأجانب (غير العرب) في أسهم شركة «إعمار للتطوير إلى 2.4 مليون سهم، بعد أن كانت النسبة يوم 19 نوفمبر 4.82% مسجلة 4.88% ارتفاعاً يوم 26 نوفمبر وبنسبة تغير بلغت 0.06%.
وتلاها «منازل العقارية» بواقع 595.4 ألف سهم فقط بتغيير بلغت 0.02% بعد أن بلغت هذه النسبة يوم 19 نوفمبر 9.11% مرتفعة إلى 9.13% يوم 26 نوفمبر. وأخيراً بلغت ملكيتهم في «رأس الخيمة العقارية» الأسبوع الماضي 16 ألف سهم.
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