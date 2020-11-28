شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشيد بإجراءات مصر لتوفير السلع الاستراتيجية خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزيـــر التموين والتجارة الداخلية، أهمية وضرورة التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين فى ظل أزمة فيروس كوفيد 19.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين توفير تلك السلع والحفاظ على صحة المواطنين فى ذات الوقت، كما أشاد بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى وضع خطة ورؤية حقيقية للدولة المصرية، لافتا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة.

وتابع المصيلحى، خلال كلمته فى فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" أن المؤسسة دعمت مصر خلال الفترة الماضية أثناء اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير التموين، الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات فى إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" والتى تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، يستفيد منها 44 متدربا، وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفى.