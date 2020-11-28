شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ أبوظبي» توفر قدرات تخزين 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «موانئ أبوظبي»، عن تعزيز دورها الحيوي في سياق الجهود العالمية لمكافحة جائحة «كوفيد- 19» من خلال توفير قدرات لوجستية متطورة لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد- 19».

وشهدت إمارة أبوظبي مؤخراً انطلاقة «ائتلاف الأمل»، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، ما يسلط الضوء على المكانة الإقليمية والعالمية التي تحتلها الإمارة كمركز لوجستي ونقطة تقاطع طرق العبور العالمية.

وقامت موانئ أبوظبي في إطار التزامها الراسخ بدعم حملات التطعيم ضد هذا المرض، بتخصيص منشآت تخزين مبرد متطورة تمتد على مساحة 19000 متر مربع في مدينة خليفة الصناعية، وتعتبر أكبر المنشآت المخصصة لتخزين اللقاحات في المنطقة وتضم حالياً أكثر من مليون جرعة لقاح «كوفيد- 19».

تتميز هذه المنشآت بالقدرة على تخزين لقاحات ومنتجات دوائية أخرى في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، إضافة إلى إمكانية التخزين المجمد في درجات حرارة تصل إلى (-80) درجة مئوية، وهي مزودة بأنظمة لضبط درجات الحرارة والرطوبة تدار رقمياً من خلال لوحة تحكم متطورة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي: «تعد موانئ أبوظبي من أبرز المحركات اللوجستية الاستراتيجية في دولة الإمارات، ولهذا فقد حرصنا على مواصلة الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتنا على مستوى المنطقة، الأمر الذي يمكننا من دعم رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز الجهود العالمية للتطعيم ضد «كوفيد- 19» وإحداث أثر إيجابي في حياة الملايين حول العالم.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «تواصل دولة الإمارات دورها كونها شريكاً أساسياً في عملية المساهمة في إيجاد لقاح فعال لمحاربة فيروس «كوفيد- 19»، وتوفير قدرات استيعابية محلية لدعم دورها في أن تصبح مركزاً للتوزيع المحلي والإقليمي والعالمي، وإننا في دائرة الصحة أبوظبي نحرص على أن تتماشى عملية تخزين اللقاحات مع الطرق العالمية المستخدمة لتخزين اللقاحات بكميات ضخمة ولفترة زمنية تضمن فعالية اللقاحات لحين الاستخدام، نظراً لكون اللقاحات مواد بروتينية أو جينية حساسة يجب أن يتم حفظها في درجات حرارة مثالية لأطول فترة زمنية ممكنة للحفاظ على أقصى درجة لفعاليتها من فترة تخزينها لحين استخدامها».

من جهته قال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي- موانئ أبوظبي: «إن قيام موانئ أبوظبي بتوسيع قدراتها لتشمل استقبال وتخزين منتجات طبية ودوائية في درجات حرارة معتدلة ومنخفضة جداً، يجسد التزامها بتقديم حلول لوجستية عالمية المستوى، ويسلط الضوء على قدراتها الكبيرة والمتنوعة، التي تشمل أحدث تقنيات إدارة درجات الحرارة والرطوبة والتبريد».

وتقدم موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حلول التخزين المبرد في مركز التوزيع التابع لها، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من الخدمات المساندة من تغليف وتوضيب صناديق الشحنات وتوفير أكياس التبريد اللازمة