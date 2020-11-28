شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 28-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى مصر بقيمة 10 جنيهات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميا، والتى تراجعت من 1805 إلى 1789 دولار ، مع اتجاه المستثمرين نحو الأسهم والدولار بديلا للذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم تراجع من 790 جنيها للجرام، فى تعاملات الجمعة إلى 780 جنيها للجرام في تعاملات اليوم السبت، في أدنى سعر للذهب في مصر منذ مايو الماضى.

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام

الذهب عيار 21 سجل 780 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 891 جنيها للجرام

واستقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.53 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.78 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.22 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.