تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 48.18 دولار لعقود برنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 48.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يناير مرتفعا بمقدار 38 سنتا، وذلك عند التسوية أمس الجمعة وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.53 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 18 سنت.
قال مصدر مطلع إن مجموعة أوبك التي تضم دول رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع وفقا لرويترز، وتدرس أوبك ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.
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