شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 28-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 215.70 ريال سعودى. وكان تراجع الذهب العالمى أمس الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لكوفيد-19 يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.40 دولار للأوقية بانخفاض أسبوعي 3.2%، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1807 دولارات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 215.70 ريال بما يعادل 57.51 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 197.73 ريال بما يعادل 52.72 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 188.74 ريال بما يعادل 50.33 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 161.78 ريال بما يعادل 43.14 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.83 ريال بما يعادل 33.55 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.85 ريال بما يعادل 28.76 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,708 ريال بما يعادل 1,789 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,510 ريال بما يعادل 402.61 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 215,700 ريال بما يعادل 57,514 $