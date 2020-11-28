شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 28-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 28-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وتوقع البنك المركزى الأوروبى أن أرباح البنوك لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا" قبل عام 2022، وذكر"المركزى الأوروبى" - فى أحدث تقرير حول الاستقرار المالى، ونشرته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية - أن البنوك في منطقة اليورو كافحت لتحقيق أرباح ملموسة بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008، بفعل معدل الفائدة المنخفض والتدقيقات التنظيمية.

وقال لويس دو جويندوس نائب رئيس المركزى الأوروبى، إن ربحية البنوك من المتوقع أن تظل ضعيفة.

وأضاف البنك فى تقريره، أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بفيروس "كورونا" أدت إلى تدهور النتائج المالية للبنوك، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر خلال الأشهر المقبلة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.49 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.99 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.89 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.77 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.76 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصري

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سودانى

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 34.37 دينار جزائرى

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.946 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى