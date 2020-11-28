تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 28-11-2020 فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو، سعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 130 جنيها.
واستقر سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.
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