شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى سوق العبور.. انخفاض الطماطم ما بين 2.75 - 6.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم تواصل الانخفاض فى سوق العبور للجملة اليوم السبت 28-11-2020 مع استقرار جميع الأصناف، مشيرة وفق نشرتها اليومية إلى أن أسعار الطماطم شهدت تراجعا ملحوظا لتسجل ما بين 2.75-6.5 جنيه للكيلو. قائمة أسعار الخضروات الفاكهة: الملوخية 2-3 جنيهات الكوسة 1.5-3.5 جنيه البسلة 7-10جنيهات البطاطس 1.5- 2.5 جنيه الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه الخيار الصوب 3-5 جنيهات البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه البصل الأبيض3-6.5 جنيه الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها الفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات الفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه البطاطا 1.5 - 2 جنيه الجزر 3 - 5 جنيهات الباذنجان رومى 1.5 - 2 جنيه الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات

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